Segob revela quiénes siguen hospitalizados tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Secretaría de Gobernación dio a conocer la lista oficial de personas que permanecen hospitalizadas luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca. La información fue difundida para facilitar la localización de pacientes y brindar certeza a familiares sobre su estado de salud.

El accidente generó una movilización inmediata de autoridades federales y estatales, así como el traslado de los lesionados a distintos hospitales de la región. La dependencia federal señaló que el seguimiento médico continúa activo para los afectados.

¿Cuántas personas permanecen hospitalizadas tras el accidente?

De acuerdo con la información confirmada por Segob, decenas de personas continúan internadas como resultado del descarrilamiento. Los pacientes presentan diferentes tipos de lesiones y permanecen bajo observación médica.

La lista difundida incluye nombres completos, edades y los hospitales donde reciben atención. Esta medida busca reducir la desinformación y evitar versiones contradictorias sobre el estado de los pasajeros.

¿En qué hospitales reciben atención los lesionados?

Las personas hospitalizadas fueron trasladadas a diversas unidades médicas del estado de Oaxaca, principalmente en municipios cercanos al lugar del accidente. Entre los centros receptores se encuentran hospitales regionales que activaron protocolos de emergencia.

Las autoridades indicaron que la atención médica se mantiene coordinada y que algunos pacientes podrían ser dados de alta conforme evolucionen favorablemente. Otros continuarán bajo vigilancia especializada.

¿Qué acciones siguen tras la publicación de la lista?

La difusión de la lista forma parte de las acciones de atención y transparencia anunciadas por el gobierno federal. Segob reiteró que se mantiene la comunicación con familiares de las víctimas.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del descarrilamiento, las autoridades señalaron que la prioridad inmediata es la atención médica y el acompañamiento a los afectados.

