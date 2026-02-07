Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 7 de Febrero, 2026
Los Cabos
Los Cabos

Dan seguimiento a obra del paso a desnivel en San José del Cabo

Dependencias de los tres niveles de gobierno, especialistas y vecinos participaron en la revisión del proyecto vial, que busca fortalecer la movilidad urbana y la seguridad en la zona.
7 febrero, 2026
Mesa Técnica de Movilidad revisa avance del paso a desnivel en San José del Cabo

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

La Mesa Técnica de Movilidad dio seguimiento a la construcción del paso a desnivel en San José del Cabo, obra que se desarrolla en la Glorieta de las Mujeres Libres con el objetivo de atender inquietudes ciudadanas y revisar áreas de mejora en materia de movilidad urbana.

La reunión se realizó el viernes 6 de febrero y fue encabezada por el director general de Desarrollo Urbano del XV Ayuntamiento de Los Cabos, Roberto Flores Rivera, en representación del presidente municipal Christian Agúndez Gómez, con la participación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la empresa responsable del proyecto.

También asistieron autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellas personal de Transporte, Protección Civil y Planeación Urbana, así como elementos de la Guardia Nacional y de SEPUIMM. Durante el encuentro se presentaron aportaciones técnicas orientadas a fortalecer la movilidad urbana, la seguridad vial y la funcionalidad del paso a desnivel en San José del Cabo.

De igual manera, integrantes del Colegio de Arquitectos e Ingenieros expusieron observaciones profesionales para el análisis integral de la obra. Además, vecinas y vecinos de la zona colindante compartieron dudas y peticiones relacionadas con banquetas, cruces peatonales y guarniciones, generando acuerdos que buscan mejorar la movilidad urbana y la seguridad del entorno.

En la mesa de trabajo, el subdirector de la SICT, Ricardo García, informó que el paso a desnivel en San José del Cabo registra un avance significativo, incluso superior al estimado, lo que refleja un progreso favorable conforme al programa de ejecución.

Autoridades destacaron que la Mesa Técnica de Movilidad permite dar seguimiento a compromisos, escuchar a la ciudadanía y fortalecer la coordinación institucional para consolidar una obra que contribuya a mejorar la movilidad urbana y el entorno vial en beneficio de la población.

