Por comenzar segunda campaña de Papanicolaou en la UABCS

Los días 18 y 25 de agosto se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) Campus La Paz una segunda campaña de Prueba Papanicolaou, coordinada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El módulo estará ubicado en la Unidad Médica Universitaria, en un horario de 8:30 a 14:00 horas, brindando atención a personas externas que cuenten con afiliación al IMSS, así como a alumnas y trabajadoras de la casa de estudios sudcaliforniana.

La prueba es totalmente gratuita, aunque se debe estar en un rango de entre los 20 y 45 años de edad. Para hacerse a la prueba, es necesario sacar cita previamente a través del teléfono 61212-38800 extensión 1380.

El día del estudio se tiene que presentar el carnet del seguro, en el caso de personas externas; no usar cremas u óvulos vaginales al menos 5 días antes, no estar dentro del periodo de menstruación y no haber tenido relaciones sexuales en los tres días previos.

Esta campaña, que se realiza por segunda ocasión en el año dentro de la UABCS, forma parte de las acciones interinstitucionales que lleva a cabo el IMSS para la prevención del cáncer cervicouterino.

En este sentido, se hace un llamado a la población objetivo para que atienda a esta convocatoria, pues la detección a tiempo de cambios irregulares en las células del cuello uterino, que es lo que hace la prueba, puede ayudar a prevenir el cáncer.