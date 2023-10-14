Segunda Convocatoria Colonos Legendarios Autoservicio

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS NO. 181,183,186 Y 187 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE CONVOCA A TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA COLONOS LEGENDARIOS AUTO SERVICIO, S. A. DE C.V., A QUE ASISTAN A LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA JUEVES 24 DE
OCTUBRE DE 2023 A LAS 11:00HORAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DIA VIERNES 27 DE
OCTUBRE DE 2023 A LAS 12:00 HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN LAS INSTALACIONES
DE LA CASA EJIDAL UBICADA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA CON CALLE ADOLFO RUIZ
CORTINEZ EN LA COLONIA EJIDAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, B.C.S., BAJO EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA
1.-LISTA DE ASISTENCIA
2.-DESIGNACION DE ESCRUTADORES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA
3.-INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2022 Y DICTAMEN, PARA SU APROBACIÓN
4.-INFORMACION Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DE TRASMISIÓN DE ACCIONES CON MOTIVO DE
CONCLUSIÓN DE SUCESIONES TESTAMENTARIAS E INTESTAMENTARIAS A BIENES DE ACCIONISTAS.
5.-INFORMACION Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO DE TRASMISIÓN DE ACCIONES POR ENDOSOS O
DONACION.
6.-DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DE LA CANCELACION Y EMISION DE NUEVOS TITULOS
DE ACCIONES RESPECTO DE LOS SUSCRITOS ANTERIORMENTE.
7.-PROPUESTA DE MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN MATERIA DE
REPRESENTACION DE ACCIONISTA, CONVOCATORIAS Y ASAMBLEAS POR MEDIOS DIGITALES.
8.-PRESENTACION DE PROYECTO DE INVERSION PARA SU ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO.
9.-ASUNTOS GENERALES.
10.-DESIGNACION DEL DELEGADO ESPECIAL.
11.-CLAUSURA, PREVIA REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.
SE LES SOLICITA SU PUNTUAL ASISTENCIA
CONSEJO DE ADMINSITRACION
PRESIDENTE
C. OLGA LIDIA LUCERO CESEÑA
SECRETARIO TESORERO
C. ERNESTO CESEÑA JEREZ C. LUIS GERARDO BURGOIN
CABO SAN LUCAS, B.C.S., A 11 DE OCTUBRE DE 2023