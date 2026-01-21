Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 21 de Enero, 2026
HomeLos CabosArranca segunda etapa del programa Empleo Temporal en Los Cabos
Los Cabos

Arranca segunda etapa del programa Empleo Temporal en Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos activó la segunda etapa del programa Empleo Temporal, con acciones de limpieza urbana en San José del Cabo y Cabo San Lucas, como parte de la estrategia de mejora de la imagen urbana.
21 enero, 2026
0
13
Empleo Temporal: Los Cabos inicia segunda etapa del programa

IMG: Ayuntmiento de Los Cabos

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la limpieza urbana y el mantenimiento de espacios públicos, el Ayuntamiento de Los Cabos puso en marcha la segunda etapa del programa Empleo Temporal, a través de la Dirección General de Servicios Públicos.

El director de Operación y Mantenimiento, Ismael Marrón Sández, informó que esta nueva etapa del Empleo Temporal tendrá una duración de dos semanas y contará con la participación de 200 personas previamente contratadas, distribuidas en San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Las labores se realizarán de lunes a sábado, en un horario de 07:00 a 14:00 horas. En San José del Cabo, cien trabajadores llevarán a cabo acciones de limpieza urbana en colonias como Monte Real, Villas de Cortés y Colinas Plus, además de camellones y guarniciones de la carretera Transpeninsular.

En Cabo San Lucas, otras cien personas desarrollarán trabajos similares de limpieza urbana, principalmente en camellones y diversos sectores de la ciudad, como parte de este programa impulsado por el Ayuntamiento de Los Cabos.

Marrón Sández exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones ante la presencia de las cuadrillas en vía pública y a sumarse a las acciones comunitarias que buscan mejorar la imagen urbana del municipio.

Finalmente, destacó que el Ayuntamiento de Los Cabos continuará fortaleciendo programas como Empleo Temporal, enfocados en el bienestar social, la limpieza urbana y el mantenimiento de una imagen ordenada y digna del destino turístico.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Profepa refuerza reglas para el avistamiento de ballenas en Baja California Sur

Siguiente articulo

Fitur 2026: México atrae inversión turística pese a alerta por inseguridad