Arranca segunda etapa del programa Empleo Temporal en Los Cabos

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la limpieza urbana y el mantenimiento de espacios públicos, el Ayuntamiento de Los Cabos puso en marcha la segunda etapa del programa Empleo Temporal, a través de la Dirección General de Servicios Públicos.

El director de Operación y Mantenimiento, Ismael Marrón Sández, informó que esta nueva etapa del Empleo Temporal tendrá una duración de dos semanas y contará con la participación de 200 personas previamente contratadas, distribuidas en San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Las labores se realizarán de lunes a sábado, en un horario de 07:00 a 14:00 horas. En San José del Cabo, cien trabajadores llevarán a cabo acciones de limpieza urbana en colonias como Monte Real, Villas de Cortés y Colinas Plus, además de camellones y guarniciones de la carretera Transpeninsular.

En Cabo San Lucas, otras cien personas desarrollarán trabajos similares de limpieza urbana, principalmente en camellones y diversos sectores de la ciudad, como parte de este programa impulsado por el Ayuntamiento de Los Cabos.

Marrón Sández exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones ante la presencia de las cuadrillas en vía pública y a sumarse a las acciones comunitarias que buscan mejorar la imagen urbana del municipio.

Finalmente, destacó que el Ayuntamiento de Los Cabos continuará fortaleciendo programas como Empleo Temporal, enfocados en el bienestar social, la limpieza urbana y el mantenimiento de una imagen ordenada y digna del destino turístico.

