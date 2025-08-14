¡Se acaba el tiempo! Últimos días para inscribirte al Conalep BCS si eres alumno de nuevo ingreso

El Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Baja California Sur anunció que abrirá una segunda fecha para el examen de ingreso correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, ofreciendo una nueva oportunidad a los aspirantes que no participaron en la primera convocatoria.

De acuerdo con la información oficial, la entrega de fichas se realizará del 11 al 15 de agosto. El examen de conocimientos se aplicará el 19 de agosto y las inscripciones serán los días 20 y 21 de agosto.

Esta segunda etapa está disponible para los interesados en estudiar en cualquiera de los tres planteles:

Conalep Plantel La Paz : Turismo, Administración, Electromecánica Industrial.

Conalep Cabo San Lucas : Alimentos y Bebidas, Turismo, Administración.

Conalep La Ribera: Alimentos y Bebidas, Turismo.

Requisitos para solicitud de ficha

Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación y cumplir con los requisitos establecidos:

Acta de nacimiento, original y copia (actualizada). Certificado de secundaria o constancia de estudios de tercer año, original y copia. CURP, original y copia (actualizada). Dos fotografías tamaño infantil (color o blanco y negro). Copia del comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o predial). Aportación para examen. Llenar encuesta por internet.

Las autoridades educativas recalcaron que esta es la última oportunidad para incorporarse al próximo periodo escolar, que iniciará en septiembre, y recordaron que el CONALEP BCS se distingue por su formación técnica profesional, brindando a los egresados herramientas para ingresar de manera rápida al mercado laboral o continuar con estudios superiores.

Para mayores informes, los interesados pueden acudir al plantel más cercano o consultar las redes sociales oficiales del CONALEP BCS.