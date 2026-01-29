Segunda planta desalinizadora de Los Cabos operará hasta el inicio de 2027

La segunda planta desalinizadora de Cabo San Lucas no entrará en operación durante 2026, como se había proyectado inicialmente. El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de Los Cabos confirmó que la infraestructura hídrica comenzará a funcionar formalmente a inicios de 2027.

De acuerdo con Ramón Rubio, director de OOMSAPAS Los Cabos, el retraso se debe a ajustes en el calendario de obra y a procesos logísticos necesarios para concluir la construcción del proyecto, considerado clave para atender la escasez de agua en Los Cabos.

El funcionario explicó que actualmente la obra presenta un avance superior al 60%, pero se encuentra a la espera de la autorización de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para realizar cruces carreteros en la Transpeninsular, los cuales permitirán conectar la planta desalinizadora con los acueductos de Cabo San Lucas.

“La planta desalinizadora de Los Cabos estará operando a principios de 2027. En este momento se trabaja en los permisos de los cruces carreteros en la Transpeninsular, fundamentales para la conexión directa a los acueductos”, detalló el titular de OOMSAPAS.

LEE MÁS: SICT confirma rehabilitación de la carretera Transpeninsular en coordinación con el FOIS

Una vez que entre en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027, la segunda planta desalinizadora de Los Cabos aportará un caudal estimado de 250 litros por segundo, que será inyectado directamente a la red de agua potable de Cabo San Lucas, representando una solución a largo plazo ante la crisis hídrica en Los Cabos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO