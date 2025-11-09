Dictan segunda vinculación a proceso a presunto agresor de la presidenta Sheinbaum

El Poder Judicial capitalino determinó la segunda vinculación a proceso de Uriel N, acusado de acoso sexual y abuso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria ratificara su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia.

El acusado permanecerá en prisión preventiva justificada mientras transcurren los dos meses fijados para el cierre de la investigación complementaria, según determinó la autoridad judicial. De acuerdo con los reportes oficiales, Uriel N fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras haber agredido a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando ella se dirigía a la Secretaría de Educación Pública desde Palacio Nacional.

El individuo fue captado en video mientras se acercaba por detrás, la abrazaba y realizaba tocamientos sin su consentimiento, lo que, según el Código Penal Federal, constituye un delito de abuso sexual. El caso provocó una reacción inmediata entre legisladoras y colectivos, quienes calificaron el hecho como un reflejo de la violencia de género que persiste en la sociedad mexicana.

La mandataria federal explicó que presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, subrayando que este tipo de agresiones no deben normalizarse y que su decisión de proceder es un acto de dignidad femenina. Claudia Sheinbaum señaló que su denuncia no solo responde a una ofensa personal, sino a la necesidad de visibilizar las agresiones que sufren miles de mujeres en todo el país cada día.