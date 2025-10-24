Rising Sons y Magic Touch dominan el segundo día del Bisbee’s Black & Blue

El segundo día de competencia del Bisbee’s Black & Blue 2025 dejó dos capturas que encendieron la báscula en la marina de Cabo San Lucas, repartiendo más de tres millones de dólares en premios entre los equipos Rising Sons y Magic Touch.

Dos marlines gigantes dominan el Bisbee’s Black & Blue

El equipo Magic Touch fue el primero en llegar a la báscula con un Blue Marlin de 344 libras, una captura que les aseguró una bolsa de 1 millón 770 mil dólares.

Más tarde, el equipo Rising Sons, a bordo del Magnífico, superó la marca con un Blue Marlin de 457 libras capturado por la pescadora Jaselyn Berthelot, quien se llevó los aplausos del público y un premio de 1 millón 689 mil dólares.

Premios millonarios en Bisbee’s Black & Blue

El coordinador de torneos Bisbee’s en México, Clicerio Mercado, destacó que este viernes será el último día de actividades, donde los participantes aún pueden ganar una bolsa de premios que supera los dos millones de dólares, cerrando con éxito los tres días de competencia.

“Ayer hubo dos capturas que calificaron, una de 457 libras y otra de 344. La pesca de 457 libras se lleva 1,689,000 y la otra 1,152,000 dólares, aunado al 1,770,000 del primer día”, detalló Mercado.

A partir de las 2 de la tarde, la báscula volverá a abrirse para recibir a los nuevos pescadores que presenten capturas superiores a las 300 libras. De lograrlo, podrán acceder a la “bola” de premios, considerada la más alta del mundo en un torneo de pesca deportiva.