Segundo CRIT en BCS abrirá sus puertas el 11 de octubre en SJC

El próximo 11 de octubre abrirá sus puertas el segundo Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) en Baja California Sur, ubicado en San José del Cabo. Este nuevo centro tendrá la capacidad de atender a más de 300 niñas, niños y jóvenes con discapacidad, junto con sus familias.

El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, confirmó la fecha de inauguración y destacó la importancia de este espacio, que busca acercar servicios de rehabilitación especializada a quienes antes debían trasladarse hasta La Paz.

Antes de su apertura oficial, la Dirección General de Desarrollo Urbano realizará una inspección técnica a las instalaciones, con el fin de verificar que el inmueble cumpla con los requisitos de seguridad para su funcionamiento.

“Vamos a hacer una visita de la obra, probablemente entre hoy y mañana, para verificar los avances. Luego, en conjunto con Protección Civil y Bomberos, se evaluará que no exista ningún riesgo y se podrá dictaminar el fin de la obra”, explicó Roberto Flores Rivera, director general de Desarrollo Urbano.

El dictamen final estará a cargo de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo, quienes deben garantizar que el edificio cumple con las normas técnicas y de seguridad establecidas.

Este nuevo CRIT funcionará como una extensión del centro Teletón en La Paz, con el objetivo de reducir los traslados prolongados de familias que requieren atención médica continua, ofreciendo un servicio más cercano, oportuno y especializado en la región de Los Cabos.