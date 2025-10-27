Segundo eliminado de la Granja VIP; así fue la impactante salida que dejó en shock a todos
La segunda semana en La Granja VIP fue verdaderamente caótica, comenzaron las traiciones, los desencuentros y el cansancio. Las traiciones y la falta de honestidad en el juego terminó convenciendo al público para eliminar a uno de los nominados, eligiendo a Sandra Itzel como la segundo eliminada del reality show
Esta semana, los nominados de la segunda semana fueron: Alfredo Adame, Eleazar Gómez y Sandra Itzel.
A diferencia de la semana pasada, los peones se quedaron sin colchón, por lo que también creció el temor a trabajar en el granero.
La Granja VIP ha sorprendido a todo México por sus dinámicas, pero también por sus polémicas y la forma en la que se han comenzado a crear alianzas dentro del rancho ubicado en el Ajusco.
¿Cómo votar por tu favorito en La Granja VIP?
- Debes entrar a la página oficial del reality show, o escanear el código QR que aparecerá en la televisión, o en la transmisión de Disney Plus, según sea el caso.
- Deberás descargar la aplicación oficial para poder votar.
- Tienes derecho a 10 votos diarios.
- Recuerda que el voto es positivo.
