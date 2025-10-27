Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 26 de Octubre, 2025
Espectáculos

Segundo eliminado de la Granja VIP; así fue la impactante salida que dejó en shock a todos

Las traiciones y la falta de honestidad en el juego terminó convenciendo al público para eliminar a uno de los nominados.
Isabel Mercado
26 octubre, 2025
La segunda semana en La Granja VIP fue verdaderamente caótica, comenzaron las traiciones, los desencuentros y el cansancio. Las traiciones y la falta de honestidad en el juego terminó convenciendo al público para eliminar a uno de los nominados, eligiendo a Sandra Itzel como la segundo eliminada del reality show

Esta semana, los nominados de la segunda semana fueron: Alfredo AdameEleazar Gómez y Sandra Itzel.

A diferencia de la semana pasada, los peones se quedaron sin colchón, por lo que también creció el temor a trabajar en el granero.

La Granja VIP ha sorprendido a todo México por sus dinámicas, pero también por sus polémicas y la forma en la que se han comenzado a crear alianzas dentro del rancho ubicado en el Ajusco.

¿Cómo votar por tu favorito en La Granja VIP?

  • Debes entrar a la página oficial del reality show, o escanear el código QR que aparecerá en la televisión, o en la transmisión de Disney Plus, según sea el caso.
  • Deberás descargar la aplicación oficial para poder votar.
  • Tienes derecho a 10 votos diarios.
  • Recuerda que el voto es positivo.

 

