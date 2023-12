Se realizó Segundo Festival “Maquecho” en La Paz

La Paz. – Más de 500 personas asistieron al segundo festival de la Machaca, el Queso y el Chorizo (MAQUECHO), mismos que disfrutaron y opinaron acerca de la gran diversidad de platillos típicos que hay en el municipio de La Paz.

Durante el festival, se contó con la participación de más de 60 puestos que ofrecieron y mostraron gran variedad de comidas hechas a base de machaca, queso y chorizo, de igual manera, se observaron diversos dulces típicos, como: melcocha, empanadas de cajeta, dulce de guayaba, conchas, cocadas, chimangos y más.

Al respecto Juan de la Peña Salgado, presidente del consejo turístico de San Antonio, comentó que en contraste con la primera edición, los vendedores trajeron muchísima más mercancías para aprovechar al máximo este evento.

“De 30 que fue el año pasado ahorita están registrados arriba de 60 hasta el número que yo tenía. La verdad que es un ejercicio muy interesante derivado de que el año pasado nos rebasó la demanda ya que a las 9 y 10 de la mañana los productores ya no tenían lo que estaban ofreciendo y hoy hemos visto que algunas gentes fueron inteligentes con la producción que van a presentar siendo del doble o el triple en algunos casos y tienen muchas expectativas para que este evento salga muy bueno”.

Agregó que la reactivación del pueblo de San Antonio es algo que se siente muy agradecido, pero espera que la inversión extranjera no cambie los usos y costumbres de la población.

“A nosotros no nos gustaría y lo digo de manera personal que se diera ese tipo de crecimiento aquí en San Antonio primero porque modifican mucho los usos y costumbres de un lugar y quisiéramos conservarlo. No estamos negados a que la inversión se de en San Antonio pero sí que no se modifiquen algunos usos y costumbres”.