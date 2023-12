Liberan más de 62 tortugas en Segundo Festival de la Tortuga Marina en Todos Santos

La playa “Las Tunas”, en el Pueblo Mágico de Todos Santos en el municipio de La Paz, estaba lista.

Con sus enormes e impresionantes olas color turquesa y la arena con destellos cristalinos, así recibió al atardecer, la visita de turistas para liberar tortugas marinas.

El 9 de diciembre del presente año, la comunidad sudcaliforniana, en compañía de sus visitantes, vivió el 2do Festival de la Tortuga Marina, celebrando las más de 62 tortugas que fueron liberadas, honrando así la vida de estas especies protegidas.

Decenas de familias comenzaban a llegar; sentían la emoción por presenciar la liberación y construir un recuerdo más con sus hijos. Los pequeños disfrutaban de la arena, mientras sus padres los miraban con una sonrisa en el rostro.

De acuerdo con Tomás, uno de los ayudantes en el Grupo Tortuguero “Las Playitas” por casi 4 años; en lo que va de la temporada, se tiene registro de aproximadamente 93 nidos, con 100 huevos cada uno. Esperan que nazca el 72% de los huevecillos. Y todo lo que ha aprendido, representa el amor por estas especies marinas, relató:

“Ayudar con las tortugas. Me toca recolectar a mí los nidos todas las noches, y ver cómo la madre deja los huevos, plantarlos, ver cómo se liberan, cómo nacen. También hay una parte fea de las tortugas; tortugas muerden, no todas nacen. Eso es parte de ello, pero lo que me gusta más es ayudar sobre eso, sobre todo. sería horrible que alguna especie de tortugas se llegue a extinguir; honestamente no es como que quiera vivir en un mundo sin tortugas, honestamente”, dijo