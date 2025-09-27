¿Quién es el segundo finalista de La Casa de los Famosos México 3? | VIDEO de la competencia

En un giro épico que ha incendiado las redes sociales, el influencer zacatecano Abelito se ha posicionado como el segundo finalista de La Casa de los Famosos México 3, tras una competencia feroz en el Grand Prix de la décima semana.

Con Mar Contreras como la primera en la gran final, Abelito sella su boleto dorado en su cumpleaños, prometiendo una batalla inolvidable por el premio mayor. La tensión en la casa alcanza su pico, con eliminaciones inminentes que podrían sacudir el tablero.

La noche del viernes 26 de septiembre de 2025 fue puro suspenso en La Casa de los Famosos México 3. Tras un proceso de nominaciones caótico que involucró cambios de reglas en el confesionario y movimientos estratégicos de los habitantes, todos —excepto Mar Contreras, ya inmunizada como líder— terminaron en la placa de nominación.

Lee más: Zuckerberg regresa al cine para exponer los secretos más oscuros de Facebook

La salvación en la nominación de La Casa de los Famosos llegó con el Grand Prix, una dinámica de azar y destreza donde los concursantes lanzaban un dado por una rampa, avanzando coches según el color resultante.

El primero en cruzar la meta se ganaría el pase directo a la final del reality show de Televisa.

Abelito, integrante del controvertido Cuarto Noche, entró con todo desde la primera ronda, tomando la delantera y hasta coronarse como el segundo finalista de la tercera edición de La Casa de los Famosos.

“¡Esto es por la manada!”, gritó Abelito al celebrar, refiriéndose a su alianza que lo ha mantenido a flote pese a las traiciones y polémicas. Este logro no solo lo salva de la eliminación, sino que lo instala en la semana final, donde el público ya abrió votaciones

Tras el triunfo de Abelito, quedan como nominados Aldo de Nigris, Alexix Ayala, Dalílah Polanco, Aarón Mercury y Shiky ¿Quién crees que sea el expulsado?