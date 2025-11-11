Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 11 de Noviembre, 2025
Los Cabos

Resguardan 56 huevos del segundo nido de tortuga Laúd en Los Cabos

El municipio de Los Cabos registró el segundo nido de tortuga Laúd en La Ribera. Personal ambiental, en colaboración con Costa Palmas, recolectó y protegió 56 huevos como parte de las acciones para conservar esta especie en peligro crítico.
Daniela Lara
11 noviembre, 2025
IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El municipio de Los Cabos confirmó el segundo nido de tortuga Laúd de la temporada en la comunidad de La Ribera, un hecho relevante para la conservación de esta especie catalogada en peligro crítico de extinción. El hallazgo refuerza la importancia de continuar con las acciones de protección de la tortuga Laúd en las costas del municipio.

Durante las labores de rescate, personal de la Dirección Municipal de Recursos Naturales y Vida Silvestre, a través de la Coordinación de Protección a la Tortuga Marina, recolectó y resguardó 56 huevos del nido de tortuga Laúd, con apoyo técnico del complejo Costa Palmas. Ambas instituciones trabajaron de manera conjunta para asegurar el manejo adecuado de la nidada.

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, por medio de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, reconoció el compromiso de Costa Palmas en los esfuerzos de conservación. La colaboración entre instituciones públicas y privadas ha sido clave en el fortalecimiento de los programas de protección de la tortuga Laúd en la región.

Las autoridades también subrayaron la necesidad de seguir impulsando la educación ambiental y la participación ciudadana en el monitoreo y resguardo de nidos, con el fin de reducir riesgos durante el ciclo reproductivo de las tortugas marinas.

Estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre el sector ambiental, hotelero y comunitario para la preservación de la vida silvestre y la protección de especies en riesgo en las costas de Los Cabos.

