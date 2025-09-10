Otro menor baleado en Ciudad Constitución: niño de 4 años herido en ataque armado

Un niño de 4 años resultó lesionado por arma de fuego durante un ataque registrado la tarde del martes 9 de septiembre en la colonia Los Pinos, en Ciudad Constitución, Comondú. El hecho ocurre a dos semanas de que otra menor, de 6 años, también fuera baleada junto a su madre en la misma ciudad.

El menor fue llevado a una clínica por su madre

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 18:35 horas se escucharon detonaciones en las calles Cuauhtémoc y Mariano Matamoros. En el sitio fue hallado un vehículo Honda gris con impactos de bala, así como un adulto y el menor con heridas de proyectil de arma de fuego.

El hombre fue trasladado por paramédicos a un hospital, mientras que la madre del niño lo llevó por sus propios medios a una clínica cercana para recibir atención médica.

Peritos de Servicios Periciales procesaron la escena del nuevo ataque y recabaron evidencias. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió la carpeta de investigación por homicidio en grado de tentativa y aseguró que trabaja para dar con los responsables.

