Mesa de Seguridad aclara supuesto secuestro en El Pescadero: se trató de un anexo

Este martes 13 de enero de 2026, la Mesa Estatal de Seguridad de Baja California Sur emitió un comunicado oficial para desmentir las versiones que circulaban en plataformas digitales sobre una presunta privación ilegal de la libertad en la comunidad de El Pescadero. Tras una investigación de campo y el despliegue de protocolos de inteligencia, las autoridades confirmaron que no se trató de un hecho delictivo ni de un ataque por parte de personas armadas, devolviendo la calma a los habitantes de esta zona rural de La Paz.

La confusión que generó pánico en redes sociales fue aclarada luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública establecieran contacto directo con los familiares de la persona señalada como “desaparecida”. De acuerdo con el reporte oficial, el ciudadano fue trasladado e ingresado por su propia familia a un centro de rehabilitación, una práctica que, al realizarse de forma abrupta, suele ser malinterpretada por testigos oculares como un “levantón” o secuestro, alimentando la desinformación en el estado.

Ante la activación de los protocolos de búsqueda, la Mesa Estatal de Seguridad subrayó que es vital verificar la información antes de compartirla, ya que estos rumores afectan la percepción de paz social en Baja California Sur. El despliegue de las corporaciones policiacas confirmó que el ingreso al anexo fue una decisión familiar por motivos de salud, descartando cualquier participación de células del crimen organizado en este evento específico ocurrido en El Pescadero.

Finalmente, las dependencias que integran la Mesa Estatal de Seguridad reiteraron su compromiso de vigilancia permanente. El caso de El Pescadero queda cerrado como un evento de carácter privado y de salud, pero sirve como recordatorio de la fragilidad de la paz pública ante la difusión de datos no confirmados. La transparencia y la prontitud en la respuesta oficial son las únicas herramientas para combatir el ruido digital que, en ocasiones, causa más daño que el hecho mismo.

