Sábado 30 de Agosto, 2025
Mesa de Seguridad de BCS despliega operativo tras muerte de agente en Bahía Tortugas

La Mesa de Seguridad de Baja California Sur condenó la agresión contra un elemento de la AEIC y prometió acciones concretas para garantizar justicia.
Daniela Lara
30 agosto, 2025
Las autoridades expresaron sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del agente, destacando su compromiso y dedicación en favor de la seguridad de la población sudcaliforniana.

IMG: Archivo Tribuna de México

La Mesa de Seguridad de Baja California Sur condenó los hechos violentos ocurridos este sábado 30 de agosto en la comunidad de Bahía Tortugas. En el ataque, un comandante de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) perdió la vida dentro de las instalaciones de la Unidad de Investigación del Ministerio Público.

Las autoridades expresaron sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del agente. Destacaron su compromiso y dedicación en favor de la seguridad de la población sudcaliforniana.

En el comunicado, aseguraron que estos actos de violencia no quedarán impunes. Además, informaron que se desplegaron operativos inmediatos para localizar y detener a los responsables, y que se reforzó la presencia de las corporaciones de seguridad en la zona.

La Mesa de Seguridad, integrada por la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, PGJE, Secretaría de Seguridad Pública y policías municipales, aseguró que continuará trabajando de manera coordinada para mantener la seguridad y proteger a la ciudadanía.

