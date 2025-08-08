Refuerzan seguridad en el malecón de La Paz con operativos municipales

En esta temporada vacacional, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz ha intensificado el Operativo Malecón Seguro, una estrategia enfocada en mantener el orden, garantizar la seguridad peatonal y regular el uso adecuado de uno de los espacios públicos más concurridos de la capital sudcaliforniana.

La Teniente Rut de la Fuente Velázquez, directora general de la corporación, informó que 29 elementos municipales participan activamente en el despliegue, cuyo propósito es asegurar que los reglamentos vigentes sean respetados, en especial los que regulan el tránsito de peatones, ciclistas y comerciantes ambulantes en el corredor turístico del malecón.

“Este operativo no es opcional, es una necesidad. La aplicación del reglamento busca el bienestar de residentes y visitantes. Queremos un malecón seguro, funcional y digno”, señaló la Teniente.

Como parte de las acciones, se retiraron a vendedores ambulantes sin permiso y a ciclistas que invadían banquetas, pues estas son exclusivas para el paso peatonal. Sólo los niños que midan hasta 50 centímetros pueden circular en bicicleta por la banqueta; quienes no respeten esta disposición pueden recibir multas equivalentes a 20 salarios mínimos.

Además, fueron retiradas dos motocicletas que operaban comercialmente sobre la banqueta, lo que constituye una infracción al artículo 76 del Bando de Policía. Las personas responsables fueron puestas a disposición del Juzgado Cívico, que aplicó las sanciones correspondientes.

Desde la Dirección de Seguridad Pública se hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las normas, al considerar que el malecón no solo es una zona de esparcimiento, sino un referente turístico que exige corresponsabilidad cívica.

