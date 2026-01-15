Seguridad en La Paz se reorganiza: nuevas direcciones para una policía más eficiente

Como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad y mejorar la atención a la ciudadanía, el Ayuntamiento de La Paz llevó a cabo una reorganización administrativa en el área de Seguridad Pública, mediante la creación de dos direcciones generales con funciones específicas y bien delimitadas.

La Capitán de Corbeta Rut de la Fuente Velázquez, directora de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, explicó que esta reestructura permitirá una operación más eficiente y especializada. La Dirección General de Seguridad Pública y Policía Preventiva, a su cargo, atenderá los temas relacionados con vigilancia, orden público, prevención del delito, policía cibernética y de investigación, así como la atención a víctimas de violencia de género a través de las patrullas violeta, los comités vecinales y programas como Escuela Segura.

“Esta reorganización nos permite atender con mayor enfoque y especialización dos temas fundamentales para el municipio: la seguridad pública y la movilidad, logrando una respuesta más eficiente y cercana a la ciudadanía”, señaló la Capitán Rut de la Fuente Velázquez.

Por otro lado, la Dirección General de Seguridad Vial y Transporte será responsable de los asuntos relacionados con la movilidad urbana, la aplicación del reglamento de tránsito, la señalización vial, el transporte público y el sistema municipal de movilidad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y el orden en las calles de La Paz.

La funcionaria indicó que, de manera provisional, ambas direcciones operan en las instalaciones ubicadas en la colonia Emiliano Zapata, mientras la Oficialía Mayor evalúa la posibilidad de habilitar nuevos espacios que permitan un mejor funcionamiento administrativo.

Finalmente, De la Fuente Velázquez destacó que esta reestructura busca optimizar recursos, fortalecer la coordinación interna y elevar la calidad del servicio, en beneficio de las familias paceñas y de quienes transitan diariamente por la capital del estado.

