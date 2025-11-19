Rentería Santana: Seguridad Pública actuó sobre manifestantes para proteger a asistentes del primer informe

El pasado 15 de noviembre, durante el primer informe de gobierno del alcalde Christian Agúndez, se registró una manifestación de la llamada “Generación Z” en Cabo San Lucas. En este contexto, la Dirección de Seguridad Pública intervino sobre los jóvenes manifestantes, señaló el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana.

Rentería Santana aseguró que todas las acciones de seguridad se implementaron con el objetivo de proteger la integridad de los asistentes al evento. El funcionario enfatizó que el Ayuntamiento respeta todas las manifestaciones y expresiones, pero subrayó que la seguridad y protección de los ciudadanos debe mantenerse en todo momento.

“Supimos que se convocaron a dos manifestaciones ese día, y nos dieron la instrucción de respetar absolutamente la libertad de organizarse, de manifestarse, de tránsito, de propaganda o de expresión. Nosotros teníamos vallas para proteger a los ciudadanos presentes en el lugar del informe. Esto lo hicimos con toda la intención, ya que contábamos con información de que podría generarse un acto de violencia”, declaró.

Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, ofreció una disculpa pública por la respuesta considerada excesiva de las autoridades municipales. Castro Cosío destacó que en la entidad existe libertad de expresión, pero enfatizó que es fundamental respetar los espacios y elegir el momento adecuado para realizar manifestaciones pacíficas.