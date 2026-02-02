Seguridad Pública mantiene abierta convocatoria para nuevos elementos en Los Cabos

a Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos mantiene abierta la convocatoria para que la ciudadanía interesada se integre a las filas de la corporación, informó su titular, Christopher Jordi López Monge.

El funcionario dio a conocer que recientemente concluyó el proceso de formación de 52 nuevos elementos, quienes egresaron de la Academia Estatal y ya se encuentran laborando dentro de Seguridad Pública.

Detalló que, del total de los nuevos ingresos, 30 elementos fueron asignados a la Policía Preventiva, mientras que 20 elementos se integraron al área de Tránsito Municipal, como parte del reforzamiento operativo en el municipio de Los Cabos.

“Esta aperturada la convocatoria, ahorita estamos por sacar la convocatoria para que se integre personal a las filas de la corporación. Como ya se había mencionado anteriormente, ya tuvimos en el ingreso de 52 nuevos elementos la corporación al término de su curso de la academia estatal.”

López Monge indicó que la convocatoria para el ingreso de nuevo personal continúa vigente, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa, incrementar la presencia policial y mejorar la seguridad pública en el municipio.

Finalmente, reiteró el llamado a la población interesada en formar parte de las corporaciones de seguridad a mantenerse atenta a la publicación oficial de la convocatoria, donde se darán a conocer los requisitos y el proceso de selección.

