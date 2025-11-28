Estacionamiento de las oficinas de Seguridad Publica en Mazatlán, Sinaloa, es atacado con explosivos

Las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán fueron escenario de un ataque con explosivos durante la noche del jueves, hecho que dejó como saldo preliminar varios vehículos dañados pero sin lesionados, de acuerdo con reportes iniciales recabados en el lugar.

La agresión tuvo lugar en el área de estacionamiento del edificio ubicado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, donde la detonación generó severos daños materiales en al menos dos unidades oficiales que se encontraban resguardadas en ese punto.

Información extraoficial señaló que la explosión habría sido provocada por artefactos colocados al interior de un vehículo Nissan Tsuru rotulado como “taxi rojo”, el cual quedó destruido tras la detonación y afectó a las unidades cercanas. Las autoridades aún trabajan en confirmar esta versión.

Personal de los tres órdenes de gobierno acudió al sitio y procedió a acordonar la zona, mientras especialistas realizan una inspección minuciosa para determinar el tipo de artefacto utilizado y el origen del ataque. Elementos militares y de la Guardia Nacional fueron desplegados en torno al inmueble como parte del operativo de seguridad.