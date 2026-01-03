Seguridad Pública de Los Cabos refuerza operativos durante celebraciones de fin de año

Con motivo de las celebraciones de fin de año, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos implementó un despliegue estratégico de seguridad en zonas de mayor afluencia del municipio, como parte de las acciones preventivas durante el cierre de 2025.

El objetivo principal fue salvaguardar la integridad de la ciudadanía y preservar la paz social. Para ello, la Policía Preventiva de Los Cabos realizó patrullajes preventivos, tanto móviles como pedestres, en centros comerciales, comercios locales y entidades bancarias.

Estos recorridos se llevaron a cabo en San José del Cabo, Cabo San Lucas y en comunidades de la zona norte del municipio, reforzando la presencia policial en los puntos con mayor concentración de personas durante las festividades de fin de año.

Las acciones formaron parte de operativos institucionales como Calles Seguras, Guadalupe-Reyes y Colonias Seguras, los cuales permitieron fortalecer la seguridad pública en Los Cabos, mantener el orden y prevenir incidentes durante las celebraciones.

Al concluir el periodo vacacional, la Dirección General de Seguridad Pública de Los Cabos reiteró su compromiso de mantener de manera permanente los operativos preventivos, reforzando la vigilancia, la atención oportuna y la proximidad social, con el fin de proteger el orden público, el patrimonio y la seguridad de las familias cabeñas.

