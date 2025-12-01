Seguridad Pública intensifica operativos ante el aumento de visitantes en temporada navideña

Con la llegada de la temporada alta y el inicio de las festividades decembrinas, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal comenzó a reforzar sus operativos en todo el municipio, anticipándose al aumento de turistas y al movimiento comercial que se intensifica cada fin de año.

Christopher Jordi López Monge, titular de la corporación, explicó que los trabajos de vigilancia no esperaron al arranque formal del Operativo Guadalupe–Reyes, ya que el flujo de visitantes y eventos recientes, como el Buen Fin, exigieron una respuesta inmediata.

“Nosotros ya arrancamos, ya comenzamos a reforzarnos porque acaba de pasar el Buen Fin. Tenemos aproximadamente trabajando turnos entre 150 a 200 elementos; también estamos en las zonas turísticas por la temporada alta. Nosotros ya estamos reforzándonos”, detalló López Monge.

La estrategia contempla mayor presencia de elementos en áreas comerciales, corredores turísticos, zonas de alta afluencia y puntos donde suelen incrementarse los reportes por accidentes viales o disturbios durante estas fechas.

El operativo incluirá rondines constantes, filtros de prevención, vigilancia en eventos públicos y refuerzos en salidas y accesos principales del municipio, con el objetivo de prevenir incidentes relacionados con el consumo de alcohol, exceso de velocidad y aglomeraciones.