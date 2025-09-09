Seguro de Desempleo inscripción solo hoy en CDMX

Este martes se abrió el registro para el programa Seguro de Desempleo en la Ciudad de México( CDMX, con la posibilidad de realizar el trámite en línea hasta las 23:59 horas. El beneficio contempla apoyos económicos, capacitación y vinculación laboral para quienes perdieron su trabajo de manera involuntaria.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, los beneficiarios podrán recibir hasta $3,439.00 mensuales por un periodo máximo de tres meses. En el caso del subprograma de Bienestar, el monto es de $3,300.53 al mes, dirigido a personas sin seguridad social o en situación vulnerable.

El gobierno de la Ciudad de México precisó que este apoyo no solo representa un respaldo económico temporal, sino que busca facilitar la reinserción laboral a través de talleres, cursos y asesoría personalizada.

Para acceder al programa, es indispensable contar con una cuenta activa en la plataforma Llave CDMX, pues el registro únicamente se realiza de forma digital. Autoridades destacaron que el sistema estará abierto hasta la medianoche de este martes, sin posibilidad de prórroga.

Entre los requisitos para solicitar el Seguro de Desempleo se encuentran: tener entre 18 y 64 años con 9 meses, residir en la Ciudad de México, haber cotizado al menos seis meses en un empleo formal durante 2023 o 2024 y comprobar la pérdida involuntaria del trabajo a partir de enero de 2023.

El programa contempla documentación obligatoria como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, comprobantes de cotización, carta compromiso y, en algunos casos, constancia de baja emitida por el empleador.