Cateo y revisión vehicular deja seis detenidos con armas en Los Cabos

En Los Cabos, las autoridades detuvieron a seis personas en dos hechos distintos por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En un primer operativo, en la colonia Arcos del Sol II de Cabo San Lucas, agentes cumplimentaron una orden de cateo. En el lugar arrestaron a José “N”, Noel “N”, Luis “N” y Mónico “N”. Según el informe oficial, los sospechosos dispararon contra los elementos antes de ser asegurados. Los agentes incautaron siete armas largas, cuatro cargadores y más de 500 cartuchos útiles.

En otro hecho, en la colonia Magisterial, policías municipales detuvieron a José “N” y Paulo “N” en un punto de revisión. Durante la inspección de la camioneta en la que viajaban, localizaron dos armas de fuego, cuatro cargadores y 54 cartuchos útiles.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los seis detenidos ya están vinculados a proceso. Además, enfrentarán la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), las rutas de ingreso ilegal de armas hacia Baja California Sur incluyen vías aéreas, marítimas y terrestres. Por ello, autoridades reforzaron la vigilancia en puertos, carreteras y trabajan en la desactivación de pistas clandestinas.