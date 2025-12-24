Aumenta a seis el número de fallecidos por accidente de avión de Semar en Texas

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) confirmó la localización del último cuerpo pendiente tras el accidente de una aeronave ocurrido en Galveston, Texas, con lo que dio por concluida la fase de búsqueda. El siniestro dejó seis personas fallecidas y dos tripulantes más reportados como estables.

De acuerdo con la Semar, el percance se registró el lunes 22 de diciembre de 2025, cuando la aeronave realizaba labores de transporte de personal y logística en territorio estadounidense. Los elementos que perdieron la vida se encontraban en cumplimiento de funciones oficiales al momento del accidente aéreo.

La Semar mantiene una coordinación estrecha con autoridades de aviación de Estados Unidos para esclarecer las causas del siniestro. En paralelo, el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), coordina el traslado de los cuerpos para los servicios fúnebres y el acompañamiento a las familias.

La presidenta Claudia Sheiunbaum expresó sus condolencias a los deudos y reiteró el respaldo institucional. Tanto la Semar como la SRE informaron que los peritajes podrían extenderse varias semanas y que se mantendrá comunicación pública conforme avancen las investigaciones.

Finalmente, la Semar agradeció las muestras de solidaridad recibidas y refrendó su compromiso de informar con responsabilidad y respeto ante un hecho de esta naturaleza.

