Seis personas sin vida deja ataque armado contra bar “La Resaka”, en Tula, Hidalgo

Seis personas sin vida ha dejado el ataque armado que se perpetró la madrugada de este sábado en contra del bar “La Resaka”, en la ciudad de Tula, Hidalgo.

De acuerdo con los testigos, fueron al menos siete sujetos armados con ametralladoras R-15 los quienes alrededor de las 01:30 horas de este 29 de noviembre ingresaron al bar ubicado en la colonia El Llano, primera sección.

Una vez dentro del bar “La Resaka”, los gatilleros abrieron fuego en contra de las personas ahí presentes, quienes habían llegado buscando pasar una noche de diversión.

De manera preliminar, se había reportado un saldo de cuatro personas fallecidas y seis más heridas, sin embargo, conforme transcurrieron las horas, fueron reportadas un total de seis víctimas mortales y 8 heridos de gravedad.

Tras la masacre, la Secretaría de Gobierno del estado de Hidalgo usó sus redes sociales para informar que “el Gabinete de Seguridad se reunió con el propósito de desplegar las acciones que dé lugar a la aprehensión de los presuntos responsables, acordándose entre otras cosas, el reforzamiento de vigilancia policial en la zona”.

Sin embargo, hasta la publicación de la presente nota no ha sido notificada detención alguna por parte de las autoridades.

En las redes sociales del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, no fue localizada pronunciación alguna sobre la violencia registrada este fin de semana en Tula, región que, según señalan los medios locales, es disputada entre dos grupos delictivos dedicados al huachicol, el narcomenudeo, el cobro de piso y las extorsiones.