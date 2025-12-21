Solo seis playas contaminadas en México para estas vacaciones de Navidad

Con el inicio del periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo, autoridades federales alertan sobre la presencia de playas contaminadas, Tijuana, que no cumplen con los estándares sanitarios para uso recreativo, de acuerdo con los resultados del programa Playas Limpias, difundidos por la Secretaría de Salud.

La evaluación, realizada por la Cofepris en coordinación con la Semarnat, incluye un amplio muestreo en 289 playas del país, de las cuales seis superan el límite máximo de contaminación microbiológica permitido, al registrar más de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua de mar.

Las playas clasificadas como no aptas para nadar durante este periodo vacacional se localizan en distintas entidades del país y corresponden a Tijuana, en Baja California; Mismaloya, en Jalisco; El Veneno, también conocida como Miramar, y San Francisco, ambas en Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipas; así como José Martí, en Veracruz.

Las autoridades sanitarias precisan que estas playas contaminadas representan un riesgo para la salud de los bañistas, por lo que recomiendan evitar el contacto recreativo con el agua hasta que concluyan las acciones de saneamiento implementadas por los gobiernos locales y federales.

En contraste, la Secretaría de Salud informa que 283 playas, equivalentes al 98 por ciento de las analizadas, cumplen con los criterios de calidad microbiológica establecidos por organismos internacionales, lo que las mantiene dentro del rango seguro para visitantes nacionales y extranjeros.

La Cofepris destaca que los resultados actuales muestran una mejora significativa respecto a evaluaciones previas, cuando se detectaron más playas fuera de norma, lo que refleja el impacto de las medidas de saneamiento y vigilancia sanitaria en zonas turísticas.

Finalmente, las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada sobre el estado de las playas mediante los canales oficiales del programa Playas Limpias, así como a colaborar en la conservación y limpieza de los litorales para reducir futuras afectaciones ambientales y sanitarias.