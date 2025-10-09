Selección de Baja California Sur se corona campeona nacional en los Juegos ODEIMSS 2025

Con paso invicto y mostrando dominio en cada encuentro, la selección varonil de voleibol de BCS se consagró campeona nacional en los Juegos ODEIMSS 2025, celebrados en Oaxtepec, Morelos. El equipo, integrado principalmente por jóvenes de Comondú, destacó por su unión, confianza y enfoque durante todo el torneo.

Un triunfo logrado con trabajo en equipo y mentalidad ganadora

El jugador Francisco Álvarez Cortés, integrante del selectivo campeón, relató que la clave del éxito fue mantener una actitud relajada pero determinada. Comentó que, aunque algunos partidos fueron más reñidos, el equipo siempre tuvo la convicción de que podían alcanzar el primer lugar.

Lee más: Jóvenes de BCS participan en los Juegos Nacionales ODEIMSS en Morelos

Según explicó, los jugadores se mantuvieron concentrados, pero también disfrutaron del juego, lo que les permitió conservar la calma en los momentos decisivos. Dijo que la buena comunicación dentro del grupo y la conexión entre compañeros fueron determinantes para mantener el ritmo y asegurar la victoria en cada enfrentamiento.

El equipo logró coronarse campeón nacional de manera invicta, lo que refuerza su posición como uno de los conjuntos más sólidos del certamen. Para Álvarez, ganar sin perder un solo partido representa un orgullo enorme y una muestra del compromiso que tienen con el deporte y con su estado.

Motivación para seguir creciendo

Álvarez consideró que este campeonato servirá como preparación para competencias de mayor nivel, como los macroregionales, donde esperan representar nuevamente a Baja California Sur. Señaló que el torneo fue un importante fogueo para fortalecer al equipo y mejorar su desempeño colectivo.

El joven destacó la convivencia y el compañerismo dentro del grupo, valores que, aseguró, fueron tan importantes como el entrenamiento mismo. Dijo sentirse agradecido por la oportunidad de representar a su estado y por haber compartido la experiencia con un grupo tan unido.

Lee más: Selección mexicana de taekwondo viaja a China para el Mundial Wuxi 2025

Apoyo institucional y falta de difusión

La entrenadora del equipo, Brissa Judith Laes, explicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cubrió todos los gastos del viaje y la participación, al tratarse de un evento institucional. Sin embargo, lamentó que el logro no haya tenido la difusión que merece, a pesar del esfuerzo y la dedicación de los jóvenes.

Indicó que muchos de los jugadores provienen de comunidades como Ciudad Insurgentes, donde los recursos deportivos son limitados, pero el talento y la pasión han sido suficientes para poner en alto el nombre de Baja California Sur.

Los Juegos Nacionales ODEIMSS reúnen cada año a más de mil 300 deportistas de todo el país en disciplinas como voleibol, básquetbol 3×3 y taekwondo. En esta quinta edición, la delegación sudcaliforniana participó con cerca de 20 jóvenes que demostraron el nivel competitivo y la disciplina que caracteriza al deporte local.

El evento busca fomentar el espíritu deportivo, la convivencia y el desarrollo de nuevos talentos, sirviendo como plataforma para futuras competencias nacionales y regionales.

Datos clave

Evento: Juegos Nacionales ODEIMSS 2025

Sede: Oaxtepec, Morelos

Equipo campeón: Voleibol varonil de Baja California Sur

Delegación BCS: 20 jóvenes en voleibol, básquetbol 3×3 y taekwondo

Organiza: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Entrenadora: Brissa Judith Laes