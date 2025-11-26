Selección Femenil Mexicana lidera el ranking en Mundial de Flag Football

La Selección Femenil Mexicana ha marcado un momento histórico para el deporte en México, al coronarse como la número uno del mundo en el ranking global de International Federation of American Football (IFAF) para la disciplina de Flag Football.

Esta distinción no es fortuita, sino el resultado de una temporada sobresaliente en la que el equipo nacional reafirmó su liderazgo mundial.

El ascenso de la Selección Femenil Mexicana al primer puesto del ranking mundial se cimentó sobre dos triunfos emblemáticos en 2025: el oro en los The World Games 2025, celebrados en Chengdu, China, y el título continental obtenido en Panamá poco después. A estos éxitos se suman las medallas de plata obtenidas en el Campeonato Mundial 2024 en Finlandia y del Campeonato Continental 2023 en Charlotte, lo que le otorgó una acumulación de puntos suficiente para superar a potencias históricas del deporte.

La final de The World Games 2025 se vivió con dramatismo: con el reloj en cero, la marcada diferencia parecía favorecer a las estadounidenses, hasta que una jugada decisiva —un pase de la mariscal de campo mexicana hacia la zona de anotación— dio a México la victoria por 26-21.

Con ese corolario, la Selección Femenil Mexicana ratificó su hegemonía en el escenario internacional y confirmó su estatus como la mejor selección del mundo en su disciplina.

Este nuevo liderato mundial no sólo representa un logro deportivo: para México, significa también la consolidación de un programa nacional de excelencia en este deporte, capaz de generar elite competitiva en una disciplina aún emergente a nivel global. La reciente coronación posiciona a la Selección Femenil Mexicana como símbolo de progreso, disciplina y potencial de crecimiento para el deporte nacional.

De cara al futuro, el reto será mantener el nivel. El próximo gran evento será el IFAF Flag Football World Championship 2026, programado del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf, Alemania —una competencia que podría definir su pase rumbo al debut del Flag Football en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Lee más: México es desplazado por Estados Unidos en el ranking de la FIFA y cae al lugar 15

Con la mira puesta en ese desafío, la Selección Femenil Mexicana parte como favorita, con el respaldo del ranking que la declara número uno del mundo.

Lee más: Tutorial definitivo para comprender y utilizar FIFA PASS USA de forma fácil y completa

La Selección Femenil Mexicana no solo encabeza hoy el ranking mundial, sino que ha demostrado con hechos su capacidad para dominar el Flag Football global. Su liderazgo abre una nueva era para esta disciplina en México, y confirma que su ambición va más allá de un título: aspira a mantenerse en la cima mundial.