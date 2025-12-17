Selección Mexicana anuncia amistosos contra Panamá, Bolivia e Islandia

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que la Selección Mexicana disputará tres partidos amistosos en los primeros meses de 2026, como parte de su preparación rumbo al Mundial, que iniciará el 11 de junio.

22 de enero de 2026 : México vs. Panamá – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá.

: México vs. Panamá – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá. 25 de enero de 2026 : México vs. Bolivia – Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, Santa Cruz de la Sierra.

: México vs. Bolivia – Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, Santa Cruz de la Sierra. 25 de febrero de 2026: México vs. Islandia – Estadio Corregidora, Querétaro.

Salir de la zona de confort

El presidente de la FMF, Ivar Sisniega, explicó que estos partidos responden a la solicitud del técnico Javier Aguirre, quien busca que el equipo se mida en escenarios exigentes fuera de México.

“Buscamos siempre lo que nos pidió Javier: salir de la zona confortable, y por ello es que vamos a Panamá y Bolivia”, señaló Sisniega.

El duelo ante Islandia en Querétaro cumple además con la promesa de jugar más partidos en territorio nacional, fortaleciendo el vínculo con la afición mexicana antes de la Copa del Mundo.

Preparación rumbo al Mundial 2026

Estos encuentros se jugarán fuera de Fecha FIFA, por lo que no estarán disponibles los futbolistas que militan en Europa. Esto permitirá al cuerpo técnico probar a jugadores de la Liga MX y definir alternativas para la lista final del Mundial.

México debutará en la Copa del Mundo el 11 de junio de 2026 ante Sudáfrica, por lo que estos amistosos serán clave para ajustar la estrategia y dar ritmo competitivo al plantel.

Un inicio de año intenso

La Selección Mexicana tendrá un arranque de 2026 cargado de actividad. Con tres amistosos confirmados, el Tri busca recuperar confianza tras cerrar 2025 con una racha negativa y demostrar que está listo para competir en casa como anfitrión de la máxima justa del fútbol.