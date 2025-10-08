Selección mexicana de taekwondo viaja a China para el Mundial Wuxi 2025

El combinado nacional finalizó su concentración en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR). Antes de llegar a la sede del Mundial, hará una escala en Seúl, Corea del Sur, donde permanecerá en un campamento de aclimatación hasta el 20 de octubre, con apoyo de la CONADE.

“Queremos que los atletas tengan el tiempo necesario para adaptarse antes de competir”, explicó el entrenador nacional René Lizárraga.

Lee más: Jóvenes de BCS participan en los Juegos Nacionales ODEIMSS en Morelos

Delegación mexicana

La selección está integrada por 16 atletas, entre debutantes y competidores con trayectoria internacional.

En la rama femenil participarán:

Samantha González (-46 kg)

Mariana Zambrano (-49 kg)

Nadia Ferreira (-53 kg)

Zaira Salgado (-57 kg)

Isabella Lovaglio (-62 kg)

En la rama varonil debutarán:

Edgar Hernández (-54 kg)

Damián Cortés (-58 kg)

David Valdés (-63 kg)

Alejandro Ávila (-68 kg)

Oscar Navarro (-87 kg)

Más de la mitad vivirá su primer Mundial en la categoría de adultos.

Expectativas de medallas

Lizárraga destacó que Mariana Zambrano y Zaira Salgado ya aseguraron su pase a los Juegos Panamericanos Lima 2027, lo que confirma el potencial de la nueva generación.

“Nuestra expectativa es pelear por al menos dos medallas, para igualar las conseguidas en el Mundial pasado con Carlos Sansores y Carlos Navarro”, comentó.

Atletas consolidados

El equipo también cuenta con figuras experimentadas como:

Carlos Sansores , actual medallista mundial.

Iker Casas , capitán de la selección.

Leslie Soltero, campeona del mundo.

Todos ellos llegan con experiencia y altas aspiraciones a la justa asiática.

El Mundial estrenará un nuevo sistema de petos electrónicos de segunda generación (K2).

“Será un reto adicional, porque los países tendrán que adaptarse de inmediato”, señaló Lizárraga.

Con una mezcla de juventud, experiencia y confianza, la selección mexicana buscará mantener su crecimiento internacional y volver al podio en el Mundial de Wuxi 2025, que se celebrará del 24 al 30 de octubre.