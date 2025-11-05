Selección Mexicana presenta nuevo diseño de playera para el Mundial 2026

Tras semanas de expectación y filtraciones de imágenes, la Selección Mexicana de Fútbol y Adidas hicieron oficial el lanzamiento de la nueva playera para el Mundial 2026 este 5 de noviembre. Aunque el diseño evoca fuertemente el uniforme que el Tricolor vistió en Francia 1998, se trata de una prenda completamente renovada con tecnología de élite y detalles culturales inéditos para este ciclo mundialista.

El anuncio confirma el esperado regreso al color verde tradicional, el cual fungirá como la indumentaria principal del equipo durante el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. Esta nueva playera resalta la unión de todos los mexicanos, incorporando un patrón vibrante con una figura central similar a la icónica “La Piedra del Sol” prehispánica.

La necesidad de llamarlo un “nuevo diseño” radica en que incorpora elementos modernos y específicos de este lanzamiento. Por ejemplo, el jersey cuenta con un escudo tipo holograma y un patrón vibrante que celebra a México como país anfitrión.

Además, Adidas confirmó que los gráficos prehispánicos son una reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), garantizando que su uso es lícito y respeta el patrimonio cultural mexicano.

¿Cuándo debutará la Selección Mexicana con la nueva playera?

Los aficionados verán por primera vez la nueva playera verde en acción el sábado 15 de noviembre, cuando la Selección Mexicana dispute un partido amistoso contra Uruguay. Este encuentro se llevará a cabo en Torreón, Coahuila, y marca el fin del uso reciente del uniforme negro con vivos dorados.

Aunque ese será su primer uso oficial, el uniforme está proyectado para ser la indumentaria de local que el equipo de Javier Aguirre usará durante el Mundial 2026. El debut mundialista de México está programado para el 11 de junio de 2026, en un encuentro que se disputará en el Estadio Banorte, ubicado en la Ciudad de México.

¿Cuál es el precio de la nueva playerade la Selección Mexicana?

La versión de juego, o “versión jugador”, está disponible para los aficionados a un precio de 2,999 pesos mexicanos. Por otro lado, la versión aficionado de la nueva playera de la Selección Mexicana tiene un costo de 1,999 pesos mexicanos, siendo la opción más accesible para los seguidores.

Cabe recalcar que, los precios se incrementan ligeramente para las versiones de manga larga, con un valor que alcanza los 3,199 pesos mexicanos en el modelo jugador.