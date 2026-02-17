La Selección Mexicana define sus últimos partidos rumbo al Mundial 2026: Sedes y fechas

La Selección Mexicana ha oficializado su calendario de cierre para la preparación de la Copa del Mundo 2026. Bajo el mando de Javier Aguirre, el combinado nacional disputará una serie de encuentros estratégicos diseñados para medir fuerzas contra estilos de juego similares a sus oponentes de grupo. Estos partidos se llevarán a cabo entre los meses de mayo y junio, sirviendo como el último filtro para definir la lista de convocados que inaugurarán la justa veraniega en el Estadio Azteca.

¿Quiénes son los rivales elegidos y cuándo juegan?

El “Vasco” Aguirre enfrentará primero a la selección de Ghana el 22 de mayo en territorio nacional, con una sede aún por confirmar (posiblemente en Puebla o Toluca). Posteriormente, la Selección Mexicana viajará a California, Estados Unidos, para medirse ante Australia el 30 de mayo en el histórico Rose Bowl. Finalmente, el 4 de junio, el conjunto tricolor cerrará su preparación contra Serbia, de nuevo en suelo mexicano.

Este plan de trabajo responde a la necesidad de simular los retos que presentará la fase de grupos. Ghana servirá para ensayar el duelo contra Sudáfrica, mientras que Australia ofrece un estilo físico similar al de Corea del Sur. La Selección Mexicana busca llegar con ritmo competitivo óptimo tras haber superado previamente compromisos ante selecciones de la talla de Portugal y Bélgica en la fecha FIFA de marzo, consolidando un esquema táctico sólido.

Preparación logística y logística del plantel

Más allá de lo deportivo, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ha priorizado la logística para evitar el desgaste excesivo de los jugadores. La concentración final comenzará el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), integrando paulatinamente a los futbolistas que militan en el extranjero y a quienes terminen su participación en la Liga MX. La meta es que la Selección Mexicana tenga al menos una semana de descanso total antes de enfrentar a los sudafricanos el 11 de junio.

Con estos tres encuentros confirmados, la Selección Mexicana sumará un total de ocho partidos de preparación en el año del Mundial, incluyendo victorias tempranas contra Panamá y Bolivia. La afición espera que este cierre sea contundente, permitiendo que el equipo nacional llegue con la moral alta y el apoyo de millones de seguidores que se darán cita en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/