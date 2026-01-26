¿Cuándo juega la selección mexicana? Calendario de partidos rumbo al Mundial 2026

La selección mexicana de fútbol intensifica sus trabajos de preparación de cara a la máxima justa deportiva. Tras ganar los partidos ante Panamá y Bolivia, ya tiene marcada la fecha para volver a jugar.

El cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre busca consolidar la plantilla que representará a México en el Mundial 2026, donde el país fungirá como una de las tres sedes oficiales junto a Estados Unidos y Canadá.

El calendario de la selección mexicana para los próximos meses incluye una serie de partidos amistosos internacionales.

Para el primer trimestre de este año, se contempla que el combinado nacional se enfrente a rivales de la UEFA y de la CONMEBOL. Estos encuentros son fundamentales, ya que al ser país anfitrión, la selección mexicana no participa en las eliminatorias de la zona, lo que obliga a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) a buscar rivales de alta jerarquía para no perder competitividad.

Después de jugar contra Islandia en febrero, México se alistará para reinagurar el Estadio Azteca en partido contra Portugal, un partido muy esperado por la participación de Cristiano Ronaldo. Para el 31 de marzo México se enfrentará a Bélgica en Chicago.

Contexto de la preparación y sedes del Mundial 2026

El camino hacia el Mundial 2026 representa un reto logístico y deportivo sin precedentes. La FIFA ha confirmado que México albergará un total de 13 partidos distribuidos entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En este contexto, la selección mexicana jugará sus partidos de fase de grupos en territorio nacional, buscando aprovechar la localía en el Estadio Akron y el Estadio BBVA.

Históricamente, el desempeño del Tri en partidos de preparación ha sido un termómetro para la afición. En procesos anteriores, la falta de rivales de peso fue una crítica constante; sin embargo, para este ciclo 2026, la administración de la FMF ha gestionado encuentros en Europa y Sudamérica. Las estadísticas muestran que el equipo nacional requiere mejorar su contundencia ofensiva para superar la barrera de los octavos de final.

A medida que se acerque el verano, la lista de convocados se irá reduciendo hasta definir a los 26 futbolistas que integrarán el plantel final. La selección mexicana tiene la consigna de realizar su mejor actuación histórica, aprovechando que el Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones participantes, lo que modifica el esquema de competencia y aumenta la exigencia física para los jugadores.

