Selección Mexicana Sub-17 logra clasificación heroica a dieciseisavos de final en la Copa del Mundo

La Selección Mexicana Sub-17 protagonizó una de las clasificaciones más ajustadas de esta edición del Mundial de su categoría, logrando su pase a los dieciseisavos de final gracias al criterio de fair-play, luego de empatar en puntos y diferencia de goles con otro equipo.

La Selección Mexicana sólo ganó uno de sus partidos en fase de grupos, perdió 2-1 vs. Corea del Norte y 3-1 ante Suiza, venció 1-0 a Costa de Marfil, con lo que avanzó a los dieciseisavos de final al clasificarse como uno de los mejores ocho terceros lugares.

A pesar de no contar con un desempeño dominante, logró mantener una conducta de juego limpio que resultó determinante para superar a su rival directo en el criterio de desempate.

La suerte también jugó a su favor, el resultado entre Arabia Saudita y Mali inclinó la balanza a favor de la Selección Mexicana Sub-17, permitiéndole obtener el último boleto disponible entre los mejores terceros lugares. Este desenlace, calificado por varios medios como un “milagro”, reaviva las esperanzas del equipo y de su afición para mantenerse vivo en la competición.

El próximo rival de la Selección Mexicana Sub-17 será la Selección Argentina, en un duelo que revive antiguas rivalidades y pondrá a prueba el carácter del equipo azteca. La Albiceleste llega con buen paso en el torneo, lo que convierte este cruce en una eliminatoria de alto voltaje que podría definir gran parte del destino del grupo mexicano.

La clasificación de la Selección Mexicana Sub-17, aunque precaria, refleja la capacidad del equipo para sobreponerse a las adversidades y capitalizar los márgenes más estrechos en competencia internacional. Con determinación y astucia, el “mini-Tricolor” se adentra en la fase definitiva del Mundial con la ambición de escribir una nueva página en su historia.