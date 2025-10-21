Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 21 de Octubre, 2025
Deportes

Selectivo Juvenil de La Paz parte hacia Tijuana tras escala amistosa en Mulegé

El equipo paceño competirá en la Copa Zonkeys Nissan 2025; antes, sostendrá un encuentro amistoso en Mulegé como parte de su preparación
Juan Butterfield
21 octubre, 2025
Cortesía

Camino a Tijuana con escala deportiva

El equipo Juvenil Mayor (categoría 2008-2009) del municipio de La Paz emprendió este día su viaje rumbo a Tijuana, donde participará en la Copa Zonkeys Nissan 2025. Este torneo nacional de básquetbol reunirá a más de 300 equipos de todo el país entre el 23 y 26 de octubre.

Antes de llegar a la frontera, los jóvenes harán una escala deportiva en Mulegé, donde sostendrán un encuentro amistoso con el selectivo local. Esta actividad forma parte de su preparación rumbo a la Olimpiada Estatal 2026.

Fogueo y ajustes tácticos

La delegación paceña, integrada por más de 20 jugadores y cuerpo técnico, viajó con la ilusión de enfrentarse a rivales de alta exigencia. El amistoso en Mulegé servirá como calentamiento, pero también como espacio para realizar ajustes tácticos y mentales antes del torneo en Tijuana.

El certamen tiene cobertura nacional y convoca a equipos en las modalidades de básquetbol y fútbol, con la categoría Juvenil Mayor 2008-2009 incluida entre las ramas principales.

Escalón clave rumbo a la Olimpiada Estatal

Para los jugadores de La Paz, este torneo representa un escalón clave en su camino hacia la Olimpiada Estatal 2026, donde buscan representar al municipio con orgullo y compromiso.

El primer partido será el jueves 24 de octubre, en sedes como la Arena Zonkeys y sus alrededores. El equipo llegará con la convicción de dar lo mejor y poner en alto el nombre de La Paz y Baja California Sur.

Se espera que la afición local siga sus avances y les brinde su respaldo desde las redes sociales. Los jóvenes agradecen el apoyo, conscientes de que al vestir el uniforme representan no solo a su municipio, sino a toda una región que cree en el talento emergente.

