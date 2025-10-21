Selectivo Juvenil de La Paz parte hacia Tijuana tras escala amistosa en Mulegé

Camino a Tijuana con escala deportiva

El equipo Juvenil Mayor (categoría 2008-2009) del municipio de La Paz emprendió este día su viaje rumbo a Tijuana, donde participará en la Copa Zonkeys Nissan 2025. Este torneo nacional de básquetbol reunirá a más de 300 equipos de todo el país entre el 23 y 26 de octubre.

Antes de llegar a la frontera, los jóvenes harán una escala deportiva en Mulegé, donde sostendrán un encuentro amistoso con el selectivo local. Esta actividad forma parte de su preparación rumbo a la Olimpiada Estatal 2026.

Fogueo y ajustes tácticos

La delegación paceña, integrada por más de 20 jugadores y cuerpo técnico, viajó con la ilusión de enfrentarse a rivales de alta exigencia. El amistoso en Mulegé servirá como calentamiento, pero también como espacio para realizar ajustes tácticos y mentales antes del torneo en Tijuana.

El certamen tiene cobertura nacional y convoca a equipos en las modalidades de básquetbol y fútbol, con la categoría Juvenil Mayor 2008-2009 incluida entre las ramas principales.

Escalón clave rumbo a la Olimpiada Estatal

Para los jugadores de La Paz, este torneo representa un escalón clave en su camino hacia la Olimpiada Estatal 2026, donde buscan representar al municipio con orgullo y compromiso.

El primer partido será el jueves 24 de octubre, en sedes como la Arena Zonkeys y sus alrededores. El equipo llegará con la convicción de dar lo mejor y poner en alto el nombre de La Paz y Baja California Sur.

Se espera que la afición local siga sus avances y les brinde su respaldo desde las redes sociales. Los jóvenes agradecen el apoyo, conscientes de que al vestir el uniforme representan no solo a su municipio, sino a toda una región que cree en el talento emergente.