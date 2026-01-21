Selectivos de BCS inician entrenamientos para la Olimpiada Nacional 2026

Los selectivos de Baja California Sur ya están en la cancha. Los equipos de voleibol de sala y basquetbol iniciaron sus concentraciones de cara a la Olimpiada Nacional 2026. Los atletas trabajan con mucha entrega en la ciudad de La Paz. Su meta es llegar en su mejor nivel a la fase regional que se jugará en el mes de marzo.

El director del INSUDE, Noé Fiol Verduzco, visitó los entrenamientos de los jóvenes. El funcionario dio palabras de aliento a los deportistas y a sus entrenadores. Reafirmó que el gobierno estatal cubrirá las necesidades básicas para su preparación. Buscan que los equipos no tengan distractores y se enfoquen solo en ganar su pase a la siguiente ronda.

En esta etapa regional, Baja California Sur enfrentará a estados muy fuertes. Los rivales a vencer son Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Por ello, el plan de trabajo es muy intenso. Los entrenadores saben que el nivel de competencia en el norte del país es de los más altos en todo México.

Estrategia técnica y el éxito en el voleibol de playa

El entrenador Sergio Flores Trejo explicó cómo se divide el trabajo actual. Durante la primera semana, el objetivo es definir al equipo base. Después, se enfocarán en perfeccionar el sistema de juego y las posiciones tácticas. Flores estará al frente de categorías clave tanto en la rama varonil como en la femenil, buscando el mejor funcionamiento colectivo.

Aunque en el voleibol de sala solo hay un lugar disponible, en la modalidad de playa hay más optimismo. Baja California Sur es potencia en voleibol de playa y siempre logra subir al podio nacional. Las eliminatorias definitivas se realizarán en el estado de Sinaloa a mediados de marzo. Los atletas confían en que el sol y la arena de nuestro estado les den la ventaja necesaria.

El INSUDE reiteró que seguirá impulsando el talento de los jóvenes sudcalifornianos. Estas concentraciones son vitales para fortalecer el semillero deportivo de la entidad. Se espera que en las próximas semanas se anuncien más apoyos para otras disciplinas. La comunidad deportiva está atenta al desempeño de estos jóvenes que sueñan con poner en alto el nombre de su estado.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México