Selena Gómez y Benny Blanco celebran su boda tras dos años de relación

El 27 de septiembre de 2025, la cantante Selena Gómez y el productor musical Benny Blanco celebraron su boda, tras dos años de relación, en una ceremonia privada en California, con un aforo cercano a 170 invitados. La celebración se realizó en una finca resguardada por estrictas medidas de seguridad, manteniendo la privacidad que la pareja buscaba.

El vestido de Ralph Lauren

Para su gran día, Selena deslumbró con un vestido blanco diseñado por Ralph Lauren, confeccionado en satén, con cuello halter, bordados delicados y una elegante cola. El ramo de lirios del valle completó un look clásico y sofisticado.

Invitados y ambiente

La boda reunió a familiares, amigos cercanos y algunas figuras del espectáculo. Taylor Swift asistió como una de las invitadas, sin un papel especial, reflejando el carácter íntimo de la celebración.

Imágenes compartidas en redes

Fue la propia Selena Gómez quien anunció el enlace al publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y un breve video. Las imágenes mostraron la decoración elegante y los momentos más emotivos de la ceremonia, destacando la complicidad de la pareja.