Selena Gomez celebra despedida de soltera en Los Cabos

La cantante y empresaria Selena Gomez celebró su Despedida de Soltera en Cabos San Lucas, México, acompañada de seis de sus amigas más cercanas. La artista compartió imágenes en redes sociales mostrando momentos especiales con velo de novia, letras gigantes que formaban la palabra “BRIDE” y globos con la inscripción “Mrs. Levin”, el apellido de su prometido, el productor Benny Blanco.

El festejo incluyó cenas a la luz de las velas en la playa, paseos en yate, fuegos artificiales y cócteles. En un video difundido por la propia Selena Gomez, se le vio disfrutando de una serenata de mariachi cuyos integrantes portaban máscaras con el rostro de Benny Blanco, y bailando con sus amigas en altamar.

Entre las invitadas estuvieron su amiga y productora Racquelle Stevens y la empresaria Courtney Lopez, quienes acompañaron a Selena Gomez en esta experiencia que combinó glamour, diversión y amistad. La presencia de estas amigas cercanas reforzó la intimidad y exclusividad del evento en Cabos San Lucas.

La artista posó junto a letras luminosas que resaltaban la palabra “BRIDE”, mientras otros detalles, como su velo de novia y globos con “Mrs. Levin”, mostraban la alegría y expectativa por su próxima boda con Benny Blanco.

Mientras Selena Gomez celebraba en México, Benny Blanco realizó su despedida en Las Vegas, en la lujosa Chairman Villa de Resorts World, con un costo de 25 mil dólares por noche, disfrutando de cenas en rascacielos, spa y fiestas junto al actor Matty Matheson.

La pareja anunció su compromiso en diciembre de 2024, tras un año y medio de relación. Aunque la fecha exacta de la boda aún no ha sido revelada, medios internacionales apuntan a septiembre de 2025 como posible fecha.

En sus declaraciones recientes, Selena Gomez expresó que nunca se había sentido tan segura respecto a un compromiso, destacando la confianza y felicidad que le genera su próxima unión con Benny Blanco.

El evento en Cabos San Lucas se destacó por su combinación de lujo, diversión y detalles personalizados, haciendo de la Despedida de Soltera de Selena Gomez un recuerdo inolvidable junto a sus amigas más cercanas, incluyendo Racquelle Stevens y Courtney Lopez.

Finalmente, los detalles como el velo de novia, los mariachis y la ambientación de playa reforzaron el carácter íntimo y especial de la celebración, consolidando a Selena Gomez como una de las artistas más cuidadosas en planear su Despedida de Soltera.

