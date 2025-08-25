Selena Gomez vive una divertida fiesta en yate en Cabo San Lucas

Selena Gomez aprovechó unos días de descanso en Cabo San Lucas. Fue vista en un yate disfrutando de una jornada animada junto a un grupo de amigas, como Ashley Cook, Raquelle Stevens, Courtney Lopez y su prima Priscilla Marie.

La cantante lució un traje de baño negro y un estilo relajado. Compartió momentos de diversión entre música, conversaciones y brindis bajo el sol.

Las imágenes difundidas muestran a la intérprete sonriente y cercana. Esto despertó especulaciones en redes sobre una posible despedida de soltera anticipada.

El paseo en yate destacó por su ambiente festivo y playero. Así Los Cabos reafirma así su lugar como destino predilecto de celebridades que buscan lujo y privacidad.

En paralelo, su relación con el productor y su prometido Benny Blanco sigue dando de qué hablar. Él confesó que, cuando Selena está lejos, suele usar el perfume de Rare Beauty.

El gesto fue interpretado por los seguidores como una muestra de cariño. Para muchos, refleja el fuerte vínculo que une a la pareja.

Aunque no existe confirmación oficial sobre planes de la boda, el viaje ha alimentado rumores entre fans de que eligió Los Cabos para su despedida de soltera. Lo cierto es que Selena Gomez disfrutó una escapada alegre, rodeada de amigas y con el mar como escenario perfecto.