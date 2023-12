Selena Gómez confirma su romance con Benny Blanco

Selena Gómez confirmó su romance con el productor musical Benny Blanco. La noticia se dio a conocer luego de que la actriz y cantante publicara una foto en blanco y negro de ella recostada sobre el hombro de un hombre que coincide con las características de Blanco.

La cuenta de fans de la artista llamada @selenagomezbr2.0 fue quien dio a conocer la noticia primero, revelando que Gomez le habría dado me gusta a una publicación de Instagram, que confirmaba su relación amorosa con el productor. Posteriormente, en otra publicación, dicha cuenta compartió que la intérprete de “Lose You to Love Me”, respondió dicho post anterior asegurando que su nuevo romance es todo su corazón para ella.

“Él ha sido lo mejor que me ha pasado. Punto. Es mejor que cualquier chico con el que he estado. Esa es la verdad”. Posteriormente, agregó en otro comentario que él es “todo para ella en su corazón”.

Sin embargo, muchos usuarios comenzaron a señalarle a la cantante que no estaban de acuerdo con su nueva relación por diversos motivos, unos consideraron que Benny es poco atractivo, mientras que otros aseguran que él ha hablado mal de ella en el pasado. Ante esto, ella dio un mensaje contundente pidiendo que se alejaran de su vida aquellos que no están de acuerdo con su felicidad.

“No entiendo. Si realmente te importo. Este es mi momento más feliz… No dejaré que tus palabras guíen mi vida. Nunca. Estoy harta. Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no te quedes en mi vida”, finalizó.

Fue después de todo este show mediático que compartió la historia de Instagram donde se deja ver con Blanco. Algo que fue tomado por muchos como la confirmación oficial.

Benny Blanco es un músico, cantautor y productor musical estadounidense de 35 años, que ha trabajado para Dr. Luke, Britney Spears, Katy Perry, 3OH!3, Halsey y Khalid.