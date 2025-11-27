Semana de la Discapacidad en Los Cabos: conoce el programa del 1 al 7 de diciembre

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad , el Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad (IMDIS) de Los Cabos llevará a cabo diversas actividades dentro de la Semana de la Discapacidad , del 1 al 7 de diciembre.

Durante una rueda de prensa en la que se presentó el programa completo, el titular del IMDIS, Fernando Altamirano Valdez , destacó que estas acciones buscan visibilizar a las personas con discapacidad y fortalecer la inclusión en el municipio.

“Es importante que toda la ciudadanía y el sector de la discapacidad cabeña nos sumemos a estas actividades de la ‘Semana de la Discapacidad’, en donde conmemoramos el 3 de diciembre. Tenemos una serie de actividades a lo largo de la semana en donde buscamos visibilizar al sector y generar una mayor inclusión y empatía hacia las personas con discapacidad”, expresó Altamirano.

Lee más: Cabo San Lucas acelera obras viales

El programa iniciará en San José del Cabo , el lunes 1 de diciembre, con los honores a la bandera en la plaza Antonio Mijares, a cargo del instituto. Ese día se realizarán actividades de visibilización, mientras que para el martes está previsto el pintado y recuperación de espacios azules en distintos puntos del municipio.

Los días 3 y 4 de diciembre, en Cabo San Lucas se desarrollará el Encuentro Formativo de Sensibilización: Discapacidad y Neurodivergencias, con ponencias impartidas por especialistas, cuyo propósito es fortalecer la empatía y el entendimiento social. Las actividades tienen cupo limitado, por lo que se invita a la ciudadanía a registrarse a través de las redes sociales del IMDIS.

Para el 5 de diciembre está programada la “Posada Brilla con Inclusión” , que se llevará a cabo en el Centro de Inclusión y Desarrollo (CID), en Cabo San Lucas. Será un espacio dirigido principalmente a niñas y niños con discapacidad, con la participación de asociaciones civiles que ofrecerán información y acompañamiento.

Finalmente, el domingo 7 de diciembre , a las 08:00 horas, se realizará la Carrera Inclusiva y Recreativa de 3 kilómetros, con salida en la explanada frente al Palacio Municipal de San José del Cabo. El IMDIS extendió la invitación a toda la ciudadanía para sumarse a esta actividad familiar y de sensibilización.