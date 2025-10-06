Invitan a la ciudadanía a la primera Semana de la Sostenibilidad en Los Cabos
Con el objetivo de fortalecer la cultura cívica, la cohesión comunitaria y la participación ciudadana, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Instituto de Desarrollo Sostenible (INDESO), invita a la ciudadanía a la primera “Semana de la Sostenibilidad: Acciones que Transforman”.
Este evento se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre y ofrecerá conferencias magistrales, actividades comunitarias y el Mercado Sostenible, donde se promoverá la economía circular local y el turismo responsable.
Entre los temas principales se destacan:
-
Mitigación del cambio climático
-
Transición energética
-
Gestión integral de residuos
-
Conservación del patrimonio biocultural
La Semana de la Sostenibilidad está dirigida a servidores públicos, estudiantes, investigadores y ciudadanía en general.
El programa se realiza en colaboración con:
-
Dirección Municipal de Turismo
-
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
-
Universidad Autónoma de Baja California Sur
-
ITES Los Cabos
-
Secretarías de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales
El alcalde Christian Agúndez Gómez reafirma el compromiso del XV Ayuntamiento con la educación ambiental, la participación ciudadana y la protección de los ecosistemas.
