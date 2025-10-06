Invitan a la ciudadanía a la primera Semana de la Sostenibilidad en Los Cabos

Con el objetivo de fortalecer la cultura cívica, la cohesión comunitaria y la participación ciudadana, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Instituto de Desarrollo Sostenible (INDESO), invita a la ciudadanía a la primera “Semana de la Sostenibilidad: Acciones que Transforman”.

Este evento se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre y ofrecerá conferencias magistrales, actividades comunitarias y el Mercado Sostenible, donde se promoverá la economía circular local y el turismo responsable.

Entre los temas principales se destacan:

Mitigación del cambio climático

Transición energética

Gestión integral de residuos

Conservación del patrimonio biocultural

La Semana de la Sostenibilidad está dirigida a servidores públicos, estudiantes, investigadores y ciudadanía en general.

El programa se realiza en colaboración con:

Dirección Municipal de Turismo

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ( CONANP )

Universidad Autónoma de Baja California Sur

ITES Los Cabos

Secretarías de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales

El alcalde Christian Agúndez Gómez reafirma el compromiso del XV Ayuntamiento con la educación ambiental, la participación ciudadana y la protección de los ecosistemas.