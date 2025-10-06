Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 6 de Octubre, 2025
Los Cabos

Invitan a la ciudadanía a la primera Semana de la Sostenibilidad en Los Cabos

El XV Ayuntamiento de Los Cabos invita a la ciudadanía a participar en la primera Semana de la Sostenibilidad, promoviendo la economía circular y la conservación ambiental.
Daniela Lara
6 octubre, 2025
IMG: Archivo Tribuna de México

Con el objetivo de fortalecer la cultura cívica, la cohesión comunitaria y la participación ciudadana, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Instituto de Desarrollo Sostenible (INDESO), invita a la ciudadanía a la primera “Semana de la Sostenibilidad: Acciones que Transforman”.

Este evento se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre y ofrecerá conferencias magistrales, actividades comunitarias y el Mercado Sostenible, donde se promoverá la economía circular local y el turismo responsable.

Entre los temas principales se destacan:

  • Mitigación del cambio climático

  • Transición energética

  • Gestión integral de residuos

  • Conservación del patrimonio biocultural

La Semana de la Sostenibilidad está dirigida a servidores públicos, estudiantes, investigadores y ciudadanía en general.

El programa se realiza en colaboración con:

  • Dirección Municipal de Turismo

  • Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

  • Universidad Autónoma de Baja California Sur

  • ITES Los Cabos

  • Secretarías de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales

El alcalde Christian Agúndez Gómez reafirma el compromiso del XV Ayuntamiento con la educación ambiental, la participación ciudadana y la protección de los ecosistemas.

