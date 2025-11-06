SEMAR decomisa 2.5 toneladas de cocaína en el Pacífico Mexicano

La Secretaría de Marina de México (Semar), en coordinación con la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad (SSPC) realizaron una operación marítima frente a las costas de Michoacán, donde decomisaron aproximadamente 2.5 toneladas de cocaína, así lo anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

La incautación, valorada en más de 980 millones de pesos, lo que representa un golpe significativo al narcotráfico al prevenir la distribución de cerca de cinco millones de dosis.

El operativo se realizó durante las labores de vigilancia marítima y aérea, donde elementos de la Semar localizaron y aseguraron 87 bultos con droga. En dos movimientos, las autoridades informaron que, se avistó y aseguró una primera carga de 47 bultos con un peso de 1,354 kilogramos de presunta cocaína. Tras seguir la pista, se localizó un cargamento adicional de 40 bultos con 1,196 kilogramos de la misma sustancia.

Todo el cargamento fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público correspondiente, quienes se encargarán de abrir carpetas de investigación para dar seguimiento legal al caso.