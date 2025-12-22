Semar reporta accidente de avión en Galveston, Texas

La Semar informó que un avión perteneciente a la Secretaría de Marina Armada de México sufrió un incidente mientras realizaba un traslado médico en la Bahía Oeste de Galeveston, Texas, en Estados Unidos, lo que activó de inmediato los protocolos de atención y coordinación binacional.

De acuerdo con la dependencia, la aeronave cumplía una misión de apoyo médico en colaboración con la Fundación Michou y Mau, organización dedicada a facilitar atención especializada a menores con quemaduras en hospitales de la región.

La autoridad naval precisó que el incidente ocurrió durante la maniobra de aproximación del avión en inmediaciones de Galeveston, lo que obligó a desplegar acciones inmediatas con instancias locales para atender la situación.

Leer más: SEMAR auxilia a tres personas en distintas emergencias en playas de Cabo San Lucas

Tras el suceso, la Semar indicó que se activaron de forma inmediata los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, mientras el evento continuaba en desarrollo.

La institución señaló que mantiene comunicación permanente con las autoridades correspondientes para dar seguimiento al incidente y garantizar la atención necesaria derivada del traslado médico.

La Fundación Michou y Mau colabora de manera regular con instituciones mexicanas para el traslado de niñas y niños que requieren atención especializada por quemaduras, principalmente en hospitales ubicados en Texas, motivo por el cual la misión aérea formaba parte de estas labores humanitarias.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO