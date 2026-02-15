Semarnat lanza manual de buenas prácticas para avistamiento de ballenas en Los Cabos
Desde el año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Baja California Sur (SEMARNAT BCS) trabaja junto al Área Natural Protegida de Cabo San Lucas para capacitar a los prestadores de servicios turísticos que realizan actividades de avistamiento de ballenas.
Cristina González Rubio Sanvicente, titular de SEMARNAT en la entidad, explicó que las capacitaciones están dirigidas a capitanes, guías y empresarios, con el objetivo de garantizar que todos los servicios cumplan con la autorización oficial, así como con los estándares de seguridad y conservación.
“Estamos trabajando de la mano con el Área Natural Protegida de Cabo San Lucas, capacitando a prestadores turísticos. Además, se revisa un manual de buenas prácticas que, una vez oficializado, se difundirá entre prestadores y hoteleros”, señaló González Rubio Sanvicente.
El manual de buenas prácticas busca estandarizar procedimientos que protejan tanto a los visitantes como a la fauna marina, promoviendo un turismo responsable y sostenible en Los Cabos.
Según datos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), durante el primer trimestre del año pasado, el 18% de los turistas, casi dos de cada diez, visitó Los Cabos principalmente para realizar avistamiento de ballenas, nado con delfines o encuentros con tiburón ballena, consolidando al destino como un referente del turismo marino responsable.
