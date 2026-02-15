Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Los Cabos

Semarnat lanza manual de buenas prácticas para avistamiento de ballenas en Los Cabos

El 18% de los turistas que visitan Los Cabos buscan avistamiento de ballenas y nado con tiburón ballena, fortaleciendo el turismo marino responsable.
15 febrero, 2026
manual avistamiento de ballenas

Foto: Fiturca

Desde el año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Baja California Sur (SEMARNAT BCS) trabaja junto al Área Natural Protegida de Cabo San Lucas para capacitar a los prestadores de servicios turísticos que realizan actividades de avistamiento de ballenas.

Cristina González Rubio Sanvicente, titular de SEMARNAT en la entidad, explicó que las capacitaciones están dirigidas a capitanes, guías y empresarios, con el objetivo de garantizar que todos los servicios cumplan con la autorización oficial, así como con los estándares de seguridad y conservación.

“Estamos trabajando de la mano con el Área Natural Protegida de Cabo San Lucas, capacitando a prestadores turísticos. Además, se revisa un manual de buenas prácticas que, una vez oficializado, se difundirá entre prestadores y hoteleros”, señaló González Rubio Sanvicente.

El manual de buenas prácticas busca estandarizar procedimientos que protejan tanto a los visitantes como a la fauna marina, promoviendo un turismo responsable y sostenible en Los Cabos.

Según datos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), durante el primer trimestre del año pasado, el 18% de los turistas, casi dos de cada diez, visitó Los Cabos principalmente para realizar avistamiento de ballenas, nado con delfines o encuentros con tiburón ballena, consolidando al destino como un referente del turismo marino responsable.

Autor

  Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

EtiquetasAvistamiento de ballenasSemarnat
