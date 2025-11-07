Comienza el pago de Sembrando Vida: más de 400 mil beneficiarios reciben su apoyo

Este jueves 7 de noviembre de 2025, la Secretaría de Bienestar comenzó con el pago a las y los beneficiarios del programa Sembrando Vida, que apoya a más de 400 mil productores rurales en todo México.

Cada participante recibe 6 mil 450 pesos directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, como parte del compromiso del Gobierno Federal de entregar los recursos de forma transparente y directa.

El programa busca fortalecer el campo mexicano, promover la producción de alimentos, cuidar los ecosistemas y mejorar la economía de las comunidades rurales. Además del apoyo económico, los sembradores reciben asesoría técnica para aprovechar mejor sus parcelas y trabajar de manera sustentable.

La Secretaría de Bienestar informó que estos pagos se realizan a tiempo para que los beneficiarios puedan avanzar con sus proyectos antes de que termine el año. También recordó que los pagos de otros programas sociales, como la Pensión para Adultos Mayores y el apoyo a Madres Trabajadoras, se están entregando del 3 al 27 de noviembre, según la letra del primer apellido.

Funcionarios federales destacaron que Sembrando Vida no solo significa un ingreso mensual, sino una oportunidad para revivir el campo, crear empleo local y fortalecer el trabajo comunitario en todo el país.

